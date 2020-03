Automobilist komt om bij Willibrordus

103 Gedeeld

foto: videostill Vigilante

Bij een ernstig ongeluk op de Weg naar Willibrordus is gistermiddag een 50-jarige automobilist om het leven gekomen.

De vrouw reed met haar auto richting Jan Kok en kwam door nog onbekende reden op de verkeerde weghelft terecht. Zij zag op het laatste moment een bus van ABC-busbedrijf rijden, maar kon die niet meer ontwijken en werd in de rechterflank geraakt.

Haar verwondingen waren zo erg, dat zij ter plaatse overleed. De chauffeur van de konvoi raakte ook gewond en is naar het CMC vervoerd. Twee passagiers werden ter plaatste geholpen door ambulancepersoneel.

De vrouw is later geïdentificeerd als Selina Albina Kastaneer, geboren op Curaçao op 16 december 1969. Zij is het derde dodelijke slachtoffer dit jaar in het verkeer.