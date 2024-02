Avila Beach Hotel viert 75-jarig jubileum

WILLEMSTAD – Het Avila Beach Hotel, het oudste operationele hotel van Curaçao, viert zijn 75-jarig jubileum met een jaar vol speciale activiteiten en betrokkenheid bij Curaçao, in samenwerking met lokale partners, kunstenaars en ambachtslieden.

Het hotel, dat naar eigen zeggen streeft naar vernieuwing door middel van duurzame investeringen en uitgebreide renovaties, trapt de vieringen vandaag af. Alle activiteiten worden gekenmerkt door een speciaal ontworpen jubileumlogo.

Traktaties

Voor dit bijzondere jubileum kunnen personen die vóór februari 2024 ook 75 jaar zijn geworden, een cadeaubon voor een gratis ontbijt ophalen bij het hotel. Het hotel verdeelt 75 taarten onder 75 lokale liefdadigheidsinstellingen en -organisaties, en daarnaast doneert het hotel 750 maaltijden aan het “Daily Meal Program” en 75 voedselpakketten aan Stichting Nieuw Nederland, die door buurtlegende Rensley Victoria wordt uitgedeeld.

Later in het jubileumjaar wordt een groot feest georganiseerd voor partners en vrienden van het hotel op een belangrijke datum. Gedurende het jaar zal Avila Beach Hotel doorgaan met het vieren door donaties aan verschillende organisaties en stichtingen, naast speciale promoties via sociale media.

Binnenkort lanceert het hotel ook een campagne waarbij gasten oude foto’s en speciale herinneringen aan hun verblijf bij Avila kunnen insturen, met kans op prijzen.

Medewerkers

Op deze speciale dag worden ook de medewerkers van het hotel in de watten gelegd met een verrassing. Later in het jaar wordt er een episch evenement georganiseerd om waardering te tonen voor het personeel.