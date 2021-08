Avondklok op Sint Maarten weer ingevoerd

3 Gedeeld

PHILIPSBURG – Op Sint-Maarten geldt sinds gisteren voor twee weken een avondklok vanaf 23.00 uur ‘s avonds. Dat is een gevolg van nieuwe coronabesmettingen op het eiland. Vrijdag waren er 187 mensen besmet, een week eerder waren dat er nog 81. Een week daarvoor betrof het 49 personen.

Om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, gaat het nachtleven op slot. In de komende twee weken krijgen eigenaren van nachtclubs, discotheken en beachclubs de tijd om een goed werkend controlesysteem in te voeren. Dit moet ervoor zorgen dat besmette personen geweerd gaan worden van het uitgaansleven. Het aantal mensen dat is gevaccineerd, is niet hoog op het eiland. Van alle volwassenen is minder dan de helft één of twee keer gevaccineerd.

