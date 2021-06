Bekende snèk Chino Hala gesloten vanwege hygiëne

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De Inspectie van MEO heeft gisteren de bekende snèk ‘Chino Hala in Santa Rosa gesloten. Het was er smerig en de lucht in de snèk was niet te harden. Reden waarom buurtbewoners hadden geklaagd.

In de snèk vond de Inspectie grote hoeveelheden bedorven etenswaren en een verzameling aan dode insecten en ander ongedierte. Chino Hala is voorlopig tot nader orde gesloten.

