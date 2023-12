Benzine en diesel weer op prijsniveau begin 2023

WILLEMSTAD – Met de laatste prijsdalingen is de literprijs voor benzine en diesel weer bijna terug op het niveau van begin dit jaar. Toen kostte een liter benzine 1,99 gulden, vier cent meer dan nu en een liter diesel was toen 1,79 gulden, tien cent goedkoper.

De hoogste prijs voor benzine dit jaar was in september, toen er 2,50 gulden per liter moet worden neergelegd om te kunnen rijden. Diesel was deze maand met 2,14 gulden het duurst. In augustus was diesel het goedkoopst met 1,61 gulden per liter.

Forse daling

De prijs van benzine gaat niet komende dinsdag, maar komende donderdag opnieuw omlaag. De datumaanpassing is vanwege de kerst. Benzine kost dan bijna 1,95 gulden per liter, een dubbeltje minder dan nu.

Diesel gaat met bijna 26 cent fors omlaag, en kost vanaf donderdag bijna 1,89 gulden.

De daling volgt op de forse prijsdaling begin december, toen ging benzine al 44 cent per liter omlaag. Dieselrijders profiteerden toen nog niet, omdat de voorraden begin die maand al eerder werden aangekocht, toen de prijs nog relatief hoog was.

Benzine en diesel zijn goedkoper vanwege de aankoopprijs in november en zijn ook van betere kwaliteit met een hogere norm voor efficiëntie, zoals eerder is besloten. De komende maand wordt er nog gemengd met oudere brandstof.