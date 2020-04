Beslag Bopec uitgebreid

4 Gedeeld

Foto: èxtra Curoil Bonaire

Refineria di Kòrsou heeft gisteren beslag gelegd op de inventaris van de tanks van Bopec. Volgens de eigenaar van de Curaçaose raffinaderij blijft levering van brandstof in Bonaire gegarandeerd. Curoil mag namelijk 85.000 vaten olie gebruiken voor levering op het eiland.



Eerder al had RdK beslag gelegd op de installatie van PdVSA op het BOPEC terrein. Reden voor het beslag is dat PdVSA geld verschuldigd is aan RdK.