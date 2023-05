Bewoners van Fuik eisen actie dumpen van vuil in de buurt

WILLEMSTAD – De bewoners van Fuik in Curaçao zijn het zat: de constante dumping van grofvuil op hun straten, met name op Kaya Sabana Baka en Kaya Giter, loopt het uit de hand. De bewoners roepen degenen die verantwoordelijk zijn voor het dumpen van het afval op om te stoppen met deze schadelijke praktijk.

Bewoners vertelden aan de redactie van ochtendkrant Extra dat enkele weken geleden een kleine witte vrachtwagen bouwafval langs de kant van de weg dumpte. Maar het stopte niet daar. Gisteravond, rond middernacht, passeerde dezelfde vrachtwagen opnieuw en dumpte nog meer grofvuil, zoals te zien is op de foto’s.

Dit antisociale gedrag wekt de indruk dat iemand betaald wordt om afval ergens anders te dumpen, maar in plaats daarvan deponeert de persoon het op straten zoals Kaya Giter. Het is geen verlaten straat, maar een straat waar constant auto’s passeren.

Daarom vragen de bewoners van onder andere Kaya Giter om hulp bij deze situatie. Het gaat niet alleen om de dumping van afval, maar de straat is ook in slechte staat en er is geen verlichting.