Bicentini en FFK voor de rechter

63 Gedeeld

Willemstad – Remko Bicentini en voetbalbond FFK staan volgende maand voor de rechter. De bondscoach vecht dan zijn ontslag aan. Twee maanden geleden moest Bicentini via Teletekst vernemen dat Guus Hiddink was aangesteld als nieuwe bondscoach.

Die schrok van alle commotie en zegt pas te komen als alles goed is geregeld met Bicentini. Dat is nog steeds niet het geval. Het kort geding is op 12 november.

Lees ook: