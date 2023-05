Blue Nap verdedigt zich tegen berichtgeving sociale media

Willemstad – Curaçaos enige Tier 4 Data Center, Blue Nap Americas is in de pen geklommen om zich te verdedigen tegen negatieve berichtgeving op sociale media.

Een overheidsinstantie zou niet adequaat hebben kunnen optreden vanwege een falend softwaresysteem van Blue Nap. Blue Nap meldt in een persbericht dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor de functionaliteit van systemen op haar servers en daarom ook niet verantwoordelijk is voor eventuele storingen of gevolgen die dit mogelijk heeft gehad op de diensten die aan hun klanten worden aangeboden.

De situatie is inmiddels wel opgelost met de klant. Volgens Blue Nap blijft het bedrijf betrouwbare diensten aanbieden aan al zijn lokale en internationale klanten, die hun vertrouwen in het bedrijf hebben gesteld als hun datacenter.