Boete van 1250 gulden voor dronken bestuurder

WILLEMSTAD – Een 54-jarige chauffeur die tijdens een politiecontrole niet op eigen benen kon staan, heeft van de rechter een boete gekregen van 1250 gulden.

De man gaf toe enkele biertjes te hebben gedronken en erg moe te zijn geweest. Vijf flesjes bier hooguit tijdens een jaarlijks evenement met een collega, zei hij tegen de rechter.

Uit het proces-verbaal bleek dat de agenten hadden opgemerkt dat de ogen van de verdachte glazig en erg rood waren. Bovendien kon hij niet op zijn benen staan en was zijn spraak zwaar. Er was ook een sterke alcohollucht te ruiken.

Ze voerden ook de nodige tests uit om te zien of hij dronken was, maar hij slaagde er niet in deze succesvol te voltooien.

De rechter sprak streng met de verdachte en legde de gevaren uit van het rijden onder invloed van alcohol en dat dit veel verdriet kan veroorzaken, zowel voor de dader als voor anderen die het slachtoffer kunnen worden van een dodelijk ongeval.

Toen de rechter hem vroeg waarom hij geen taxi had genomen om naar huis te gaan in plaats van in die toestand te rijden, antwoordde de verdachte dat hij in eerste instantie niet dacht dat dit nodig was omdat hij niet voelde dat hij dronken was, zoals de agenten hadden beweerd. Hij betreurde het zich in deze situatie te bevinden, aangezien hij nooit eerder met justitie in aanraking was gekomen.

De officier van justitie achtte de beschuldiging bewezen en eiste een boete van 1250 gulden, waarvan 750 voorwaardelijk.

De rechter was het volledig eens met de eis van de officier van justitie en veroordeelde de verdachte dienovereenkomstig.