Bonaire opent scholen weer

KRALENDIJK – De kinderopvang en de scholen op Bonaire gaan weer open. Docenten zijn gevaccineerd zodat het onderwijs vanaf vandaag weer kan beginnen. De lessen worden zo georganiseerd dat docenten en leerlingen 1,5 meter afstand kunnen houden. Op basisscholen is dat niet nodig. Ouders die hun kinderen brengen en halen, mogen niet blijven hangen.

Op Bonaire zijn 109 mensen besmet met corona. Tien coronapatiënten liggen in het ziekenhuis, van wie vier op de intensive care. Daarnaast liggen twee coronapatiënten in het ziekenhuis op Aruba en vijf in Colombia.

