Bootje met lichamen mogelijk uit Afrika

WILLEMSTAD – Het bootje dat afgelopen zondagavond op zee werd ontdekt met negen levenloze lichamen komt mogelijk uit Afrika. Dat laat de Kustwacht weten. Echt zeker weten is er nog niet bij, het wordt als scenario meegenomen omdat het bootje waarschijnlijk niet uit Venezuela of Colombia komt.

De lichamen in de boot waren in verre staat van ontbinding. Uiteindelijk is onder de slechte weersomstandigheden en het invallen van de nacht het bootje uit zicht geraakt en niet meer teruggevonden. Er wordt intensief gezocht en alle scheepvaart is gevraagd uit te kijken.