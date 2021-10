Borstvoeding op Hato geen probleem meer

6 Gedeeld

Moeders kunnen hun baby’s gewoon borstvoeding geven op de luchthaven van Curaçao. Daar staat sinds vandaag een zogenaamde Mamava pod. Dat is een veilige en comfortabele unit voor moeders, die op bezoek zijn, reizen of werken.

Het idee om de borstvoeding of kolven te faciliteren komt van voormalig Statenlid Elsa Rozendal. Zij opperde dat toen ze nog parlementariër was en Hato bezocht. De cabine staat bij gate 6, 7 en 8 in de vertrekhal.

De Mamava-pod is een speciaal ontworpen cabine die over de hele wereld op verschillende locaties wordt gebruikt om moeders een privé, veilige en comfortabele omgeving te bieden om borstvoeding te geven of melk af te kolven wanneer dat nodig is, terwijl ze onderweg zijn.

Er zijn stopcontacten en USB-poorten om elektrische borstkolven van stroom te voorzien en om het opladen van mobiele apparaten tijdens het gebruik van de pod te vergemakkelijken. Verder is er een spiegel, banken, een opklapbare tafel en een Bluetooth-enabled Smart Lock met ‘bezet/leeg’ nachtslot om beveiligings- en gebruiksgegevens te verstrekken.