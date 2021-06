Brazilië klopt Venezuela in openingswedstrijd Copa

Brazilië heeft de openingswedstrijd van de Copa América tegen Venezuela met 3-0 gewonnen. De Brazilianen, regerend kampioen, domineerden de wedstrijd en versloegen Venezuela in een eenzijdige wedstrijd. V

Venezuela had zaterdag vijftien nieuwe spelers opgeroepen na positieve coronatests van een twaalftal van zijn delegatieleden, onder wie acht spelers. Het duel werd gespeeld in het lege Estádio Nacional de Brasília. Publiek is niet welkom bij de wedstrijden in de Copa América. Het toernooi zou aanvankelijk in Colombia en Argentinië gespeeld worden.

