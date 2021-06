Caribisch gebied populaire bestemming deze zomer

Foto: Inge Poorthuis

VALENCIA – Het internationale luchtverkeer is nog ver verwijderd van herstel. Dit blijkt uit data-onderzoek van ForwardKeys, een onderzoeksbureau voor de reisindustrie. Het aantal boekingen ligt om minder dan een kwart (23 procent) van het aantal boekingen van voor de pandemie. De boekingen naar het Caribisch gebied liggen echter alweer bijna op het niveau van voor de coronacrisis.

Op 1 juni was het aantal uitgegeven tickets voor internationale aankomsten in Afrika en het Midden-Oosten 31 procent van die op hetzelfde moment in 2019. Voor de Amerikaanse markt was dat 38 procent, Azië-Oceanië op 7 procent, en Europa op 22 procent. De gepeilde periode beslaat 1 juni tot en met 31 augustus.

De enige regio waar de zomerse toerist wel graag heen lijkt te willen reizen is het Caribisch gebied, waarheen het aantal boekingen nu op 81 procent ten opzichte van pre-pandemische cijfers staat.

Hoofdoorzaak van de geringe internationale reislust is niet zozeer Covid-19 zelf, als wel de regeringsreacties op het virus en de daaraan verbonden, veelal ingewikkelde reisrestricties. Zo zijn boekingen naar nagenoeg gesloten landen als China, Japan (dat ook geen buitenlandse toeristen toelaat die de Olympische Spelen zouden willen bijwonen), Thailand en Australië gedaald tot respectievelijk 2, 4, 2 en 10 procent.

Binnen Europa bestaat ook weinig reden tot grote zomervreugde, behalve dan in Albanië, dat 73 procent van de bezoekers in 2019 lijkt te gaan ontvangen. Griekenland (49 procent), Servië (38 procent), IJsland (35 procent) en Malta (ook 35 procent) doen het beter dan de meeste andere Europese bestemmingen.

Bron: luchtvaartnieuws.nl

