CASHA, CHATA en CTB slaan handen ineen om zwart verhuren en zwart werken in toeristische sector aan te pakken

WILLEMSTAD – De toeristische sector aangevoerd door toeristenbureau CTB, hotelvereniging CHATA en CASHA, de overkoepelende organisatie van kleine ondernemers binnen de toeristische sector hebben de handen ineens geslagen in de strijd tegen zwart verhuren en zwart werken in het toerisme op het eiland.

In samenwerking met het ministerie van Financiën, SBAB en belastingdienst Curaçao zijn afspraken gemaakt om deze illegale praktijken aan te pakken.

De details daarvan worden binnenkort bekendgemaakt door minister Javier Silvania van Financiën. De bedoeling is om de strijd tegen illegaal verhuur en werk uit te breiden naar andere sectoren, zoals autoverhuurders, duikscholen, bootcharters en touraanbieders.

Ook blijft de sector in gesprek met het Ministerie van Economische Ontwikkeling en CTB over vergunningen en minimale vereisten voor het werken in de toeristische sector.

Naast de kwestie van zwart werken, is er ook een groep werkers die niet of verkeerd verzekerd is, wat ernstige gevolgen kan hebben.

Veel toeristen hebben helaas al ondervonden dat een autoverzekering niets vergoedt als de auto illegaal is verhuurd en niet verzekerd was als huurauto. Alle kosten worden dan verhaald op de niet-correcte autoverhuurder, wat problematisch is voor zowel de toerist als de sector.