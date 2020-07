CBCS organiseert informatiesessies voor de bursalen

2 Gedeeld

Foto – CBCS

Willemstad/Philipsburg – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) kijkt terug op een succesvolle virtuele informatiesessie voor bursalen in Curaçao afgelopen donderdag, 9 juli 2020.

Woensdag 15 juli 2020, zal de CBCS een soortgelijke sessie verzorgen aan bursalen op Sint Maarten. De informatiesessie is in samenwerking met respectievelijk de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) en Division Student Financing Sint Maarten georganiseerd.

Het doel van de informatiesessie is om studenten op diverse gebieden voor te bereiden op hun leven buiten Curaçao en Sint Maarten. Tijdens de informatiesessie passeren de volgende onderwerpen de revue: (1) informatietechnologie, (2) veiligheid en integriteit, (3) betalingssystemen en bankinformatie en (4) effectief omgaan met geld. Daarnaast vertelt een bursaal van het vorige academisch jaar over zijn/haar ervaring in het buitenland onder andere op het gebied van cultuurverandering, financiën en studie.

Met de informatiesessies wenst de CBCS een positieve bijdrage te leveren aan het verantwoord gedrag van de jongvolwassenen op persoonlijk, sociaal en financieel gebied.

Voor meer informatie over deze informatiesessies kunt u contact opnemen met de CBCS via e-mail: [email protected] .

De CBCS moedigt u ook aan om haar website https://www.centralbank.cw/education en haar officiële Facebookpagina te bezoeken om op de hoogte te blijven van alle activiteiten die zij organiseert.

