CBS start met Conjunctuurenquête

WILLEMSTAD – Het Centraal Bureau voor de Statistiek start deze maand met een Conjunctuurenquête op Curaçao. Doel van dit onderzoek is om op frequente basis actuele informatie te verschaffen over bedrijfsmatige en economische ontwikkelingen op het eiland.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder álle bedrijven met tien of meer werknemers. Kleinere bedrijven worden via een steekproef benaderd. In totaal zullen rond 900 bedrijven worden benaderd door het CBS. Die doet daarom een beroep op alle bedrijven die benaderd worden om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek.

