CFT-voorzitter Raymond Gradus vertrekt

WILLEMSTAD – Raymond Gradus treedt per 1 februari 2023 af als voorzitter van het College financieel toezicht van alle eilanden. Zijn tweede termijn loopt pas af op 1 juli volgend jaar, maar hij vertrekt eerder omdat hij een aantal reizen wil maken in het kader van zijn academische taken.

Gradus is namelijk ook hoogleraar bestuur en economie van de publieke en non-profit sector aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het combineren van deze twee functies is een zware verantwoordelijkheid, zo geeft hij aan in een persverklaring.

Gradus is vanaf 1 juli 2017 voorzitter van de drie Colleges (Aruba, BES en Curaçao/Sint Maarten). Op 1 juli 2020 was hij voor een periode van drie jaar herbenoemd.

Gradus heeft diverse wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan over onder meer sociale zekerheid, medeoverheden, milieubeleid en openbare financiën. Daarnaast is hij voorzitter van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van de Haagse Hogeschool.