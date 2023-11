Charlie ‘Tijger’ compagnie neemt wacht over in Caribisch Gebied

WILLEMSTAD – Tijdens een overdrachtsceremonie heeft de 43e rotatie van de Compagnie in de West haar taken in het Caribisch gebied overgedragen aan de 44e rotatie. De commando-overdracht werd uitgevoerd met een symbolische peddeloverdracht. De nieuwe rotatie van deze bekende infanterie-eenheid blijft in de Caribische regio voor vier maanden en is eerder actief geweest in het gebied in 2015, 2018 en 2020.

De scheidende commandant reflecteerde op een productieve uitzending waarin zijn eenheid intensief heeft kunnen trainen en stand-by stond tijdens het orkaanseizoen. Hij benadrukte de hartelijke ontvangst die ze op de eilanden hebben ervaren.

De komende commandant uitte zijn enthousiasme over de komende missie en benadrukte de bereidheid van zijn compagnie om bij te dragen aan de veiligheid en ondersteuning op CuraƧao en eventueel andere delen van het Caribisch gebied. Hij benoemde ook de unieke trainingskansen die de omgeving biedt voor de vele jonge militairen binnen zijn compagnie die voor het eerst op het eiland zijn.

De Compagnie in de West is een permanente eenheid van de Koninklijke Landmacht gestationeerd in het Caribisch gebied, die een breed scala aan taken kan vervullen. De komende vier maanden voert de Charlie “Tijger” Compagnie trainingen uit op Aruba, Bonaire en CuraƧao. Deze infanterie-eenheid, normaliter gevestigd in Schaarsbergen in Nederland, beschikt over divers militair expertisegebied, inclusief genie, inlichtingen en scherpschutters.