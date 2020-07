China steeds meer aanwezig op de eilanden

95 Gedeeld

Willemstad – China is steeds vaker aanwezig in het Caribische deel van Nederland. Dat constateert Tycho de Feijter van The Hague Centre for Strategic Studies. Hij deed er onderzoek naar.

China heeft interesse omdat de Caribische eilanden in de invloedsfeer liggen van Amerika. De onderzoeker denkt dat de huidige impasse met Nederland rond coronasteun de relatie tussen Curaçao en China verstevigt.

Lees ook: