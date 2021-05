Chinese toko moet drie dagen dicht

7 Gedeeld

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – Een Chinese toko-eigenaar is gisteren betrapt door de Inspectie. Hij was stiekem open en verkocht drank en etenswaren. En dat mag niet op zondag, dan moeten alle winkels dicht zijn, ook toko’s, mini- en supermarkten. De man zal spijt hebben gekregen van zijn daad, want nu is zijn toko verplicht drie dagen dicht.