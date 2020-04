CMC extra personeel, Sehos weer open

15 Gedeeld

Willemstad- Het Curaçao Medical Center krijgt extra zorgpersoneel uit de Verenigde Staten en Cuba om patiënten met Corona te kunnen behandelen.



Nederland betaald de rekening. In totaal gaat het om 102 extra medewerkers in de zorg. Een deel zal gaan werken in het voormalige Sehos-ziekenhuis, dat voor intensieve zorg weer open gaat.



In het CMC is plaats voor 32 coronapatiënten en in het Sehos staan 84 bedden. De extra ic-plekken zijn voor patiënten van alle voormalige Antilliaanse eilanden. Als het nodig mocht zijn, komen die met extra air-ambulances naar Curaçao.