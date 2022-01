CMC krijgt meer IC-personeel

45 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het CMC krijgt er twaalf IC-verpleegkundigen bij via de Amerikaanse uitzendorganisatie AMI. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Er werken al 24 verpleegkundigen via dit bureau in het ziekenhuis. Toch is dat aantal volgens directeur Gilbert Martina niet voldoende. Elk IC-bed vereist drie tot vier verpleegkundigen.

Met de huidige acht coronacases op de Intensive Care blijft de situatie precair. De medische staf dringt er daarom bij de regering van Pisas aan om strengere maatregelen te nemen. Volgens medisch-directeur Ingemar Merkies moet de zorgcapaciteit van het ziekenhuis bepalend zijn in hoeverre de economie van Curaçao open kan blijven.

