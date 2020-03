20 Gedeeld

Vanaf vandaag is ziekenbezoek in het CMC niet meer toegestaan. Daarmee wil het nieuwe ziekenhuis patiënten, familieleden en gezondheidswerkers beschermen tegen Corona. Uitzonderingen zijn er voor opgenomen ouderen en minderjarigen, terminale patiënten, vrouwen die bevallen en patiënten die hulp nodig hebben bij communicatie, besluitvorming of mobiliteit.

Maximaal één familielid per dag kan met toestemming van de specialist iemand bezoeken.