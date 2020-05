Coral Princess in haven van Curaçao

20 Gedeeld

Foto – Curaçao Ports Authority

Willemstad – Cruisemaatschappijen zijn momenteel op zoek om hun schepen in veilige havens met alle benodigde faciliteiten aan te meren, terwijl de cruise-industrie wacht op het aantrekken van de markt.

Verschillende overheidsbedrijven en overheidsdiensten hebben samen een plan opgesteld om deze dienst aan cruisemaatschappijen te verlenen, om de economische activiteiten in onze havens te stimuleren, rekening houdend met de voorzorgsmaatregelen die de regering heeft genomen in verband met de crisis in verband met de COVID- 19 virus.

Curaçao Ports Authority (CPA) heeft de regering van Curaçao benaderd met het verzoek om cruiseschepen voor langere tijd op Curaçao te laten aanleggen met slechts een beperkt aantal bemanningsleden aan boord. De ministeries van MEO, GMN, VVRP en AZ hebben allemaal samengewerkt om dit te realiseren. RDK heeft ook geholpen door haar steigers aan te bieden om de schepen te huisvesten.

De gezamenlijke samenwerking van alle bedrijven en overheidsinstanties heeft geleid tot het eerste cruiseschip, de Coral Princess van de cruisemaatschappij Princess Cruises, die Curaçao heeft uitgekozen om een ​​van zijn schepen te laten aanmeren.

Coral Princess arriveerde op zaterdag 16 mei om 8.00 uur en is afgemeerd aan de Mega Pier Jackie Voges. Het schip is 294 meter lang en weegt 91.627 bruto ton. Er zijn minimaal 192 bemanningsleden aan boord, die geen van allen mogen uitstappen. Allen moeten 14 dagen aan boord in quarantaine blijven, waarna iedereen wordt getest door ambtenaren van de gezondheidsafdeling.

Bron: Curaçao Ports Authority

Lees ook: