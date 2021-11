Corc doet niet meer mee

6 Gedeeld

WILLEMSTAD – Corc trekt zich terug als partij voor de exploitatie van de raffinaderij en Bullenbaai. Afgelopen weekend besloot de eigenaar van de raffinaderij, RdK het alleenrecht van Corc om te onderhandelen in te trekken.

Dat besluit kwam nadat duidelijk werd dat Corc niet over voldoende geld en investeerders beschikt om de raffinaderij weer op te starten. Die ligt min of meer stil na het vertrek van PdVSA op 31 december 2019. Een nieuwe commissie met vertegenwoordigers van de RdK en de regering Pisas gaat nu op zoek naar een nieuwe partij die in wil stappen.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures