Corona update voor Curaçao en Bonaire

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. Hoewel vaccinatiecampagnes in volle gang zijn, blijft het virus aanwezig op de eilanden. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal positief geteste mensen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe, positief getesten per dag en het aantal positief geteste mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Curaçao

Op Curaçao is er al twee dagen op rij sprake van een forse toename van het aantal positief getesten. Hierdoor is de grens van honderd actieve cases inmiddels gepasseerd. De GGD, afdeling Epidemiologie onderzoekt op dit moment drie clusters, haarden van besmettingen, waaronder een spread event twee weken geleden. Dat zou mogelijk de oorzaak zijn van de explosie aan positieve testen sinds eergisteren.

Gisteren werden er in totaal 1.909 mensen getest op Covid-19. Van hen kregen 35 mensen een positief resultaat. Het testratio komt hiermee op 1,8 procent. Twee keer zo hoog dan eergisteren.

In het ziekenhuis op Curaçao liggen nu nog drie mensen die positief getest zijn. Geen van allen ligt op de intensive care afdeling.

Curaçao heeft nu 102 actieve gevallen van Covid-19.

Bonaire

Het aantal actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire is de afgelopen dagen weer iets opgelopen. Maandag telde het eiland nog acht actieve cases, vandaag zijn het er dertien. Ook blijft het testratio op Bonaire onverminderd hoog vergeleken met de testratio’s op Aruba en Curaçao.

Op Bonaire zijn 35 mensen getest. Van hen kregen vijf mensen een positief resultaat. Het testratio komt hiermee op ruim veertien procent uit.

Geen van de mensen die positief getest is verblijft in het ziekenhuis.

Bonaire heeft nu dertien actieve gevallen van Covid-19.

Aruba

Directie Volksgezondheid DVG ARUBA zal vanaf 1 juli de updates over het aantal Covid-besmettingen voortaan alleen nog op de vrijdag publiceren. Daarmee komen de dagelijkse updates te vervallen. De meest recente coronacijfers van Aruba vind je terug in dit artikel.

