Cpost bezorgt brieven te laat

25-04-2024

WILLEMSTAD – Curaçao Post International (Cpost) haalt de bezorgtermijnen die zijn vastgelegd in de concessie niet, zo blijkt uit een recent onderzoek van Amigoe. Dit onderzoek toont aan dat brieven die op 14 maart zijn verstuurd, niet binnen de vereiste drie dagen zijn bezorgd. Dit probleem speelt zowel op nationaal niveau als internationaal, met betrekking tot een brief naar Nederland.

Volgens Curt Belfor, directeur van het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P), moeten brieven drie dagen na verzending aankomen bij de geadresseerden. De proef van Amigoe, waarbij tien brieven zijn verzonden, onderstreept echter grote tekortkomingen in de dienstverlening van Cpost. Slechts één van deze brieven werd binnen acht dagen bezorgd, en de langste wachttijd bedroeg tweeëntwintig dagen.

Het probleem wordt verder verergerd doordat Cpost niet alleen lokaal, maar ook internationaal ondermaats presteert. De brief naar Den Haag arriveerde na dertien dagen, ruim boven de gestelde termijn.

Belfor erkent dat hoewel de ’95 procent-regel’ — waarbij 95 procent van alle post binnen de vastgestelde termijn bezorgd moet zijn — formeel nog wordt gehaald, de resultaten van Amigoe en eigen onderzoeken van BT&P duiden op significante problemen.

Cpost zelf stelt dat er operationele uitdagingen waren die week, waaronder een onjuiste lichting van brievenbussen. Jeruhes Josephia, CEO van Cpost, benadrukte dat “de brieven niet binnen de normale termijn zijn bezorgd vanwege niet nageleefde procedures”.

Volgens het postbedrijf is er inderdaad wat aan te merken op hun prestaties, maar het onderzoek zou niet representatief zijn.

De recente problemen met de postbezorging van Cpost roepen vragen op over de effectiviteit van de huidige concessievoorwaarden en de handhaving ervan. Met de concessierapportage over 2023 in het vooruitzicht, zal er mogelijk meer duidelijkheid komen over de te nemen stappen om de dienstverlening te verbeteren.