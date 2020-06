Cruiseschip Resolute geveild voor zes ton

17 Gedeeld

Foto: Èxtra

Willemstad – Het cruiseschip Resolute is gisteren geveild voor een bedrag van 600.000 dollar. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Koper is volgens de krant hetzelfde bedrijf dat de veiling afdwong: de Arctica Adventure & Cruise Shipping Company gevestigd in de Bahama’s.

Resolute kwam in het nieuws na aanvaring met een Venezolaans militaire patrouilleschip, dat daarna zonk. Venezuela eist hiervoor een schadevergoeding 125 miljoen euro. Het land zal nu in een bodemprocedure moeten proberen de schade verhaald te krijgen.

