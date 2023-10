Curaçao bereidt meerdere nieuwe belastingverdragen voor

WILLEMSTAD – Curaçao is volop bezig met de voorbereidingen voor een reeks nieuwe belastingverdragen met diverse landen. Minister van Financiën, Javier Silvania, heeft deze week in Marrakech, Marokko, constructieve gesprekken gevoerd over nieuwe belastingverdragen met Noorwegen, Barbados en Mauritius.

Een belastingverdrag is een overeenkomst tussen twee landen waarin afspraken worden gemaakt over de verdeling van het heffingsrecht over diverse soorten inkomen, zoals loon, winst en rente.

Het doel van dergelijke verdragen is het voorkomen van dubbele belasting, waarbij een inwoner van het ene land in beide landen belasting zou moeten betalen over hetzelfde inkomen.

Voor de Curaçaose belastingplichtige betekent dit dat men duidelijkheid heeft over waar belasting betaald moet worden en dat ongewenste dubbele belastingheffing wordt voorkomen.

Het bestaande belastingverdrag met Noorwegen, dat Curaçao al vele jaren had, werd eerder dit jaar in juni door Noorwegen opgezegd. Het is volgens het ministerie nu van groot belang voor Curaçao om een nieuw verdrag met Noorwegen te sluiten dat voldoet aan alle internationale fiscale standaarden. Hierbij wordt Curaçao bijgestaan door belastingverdragenexpert Germaine Rekwest.

Bovendien ziet Curaçao kansen in het aangaan van belastingverdragen met landen als Barbados en Mauritius, gezien hun vergelijkbare focus op de financiële sector. Volgens het ministerie van Financiën zijn dergelijke verdragen essentieel om de financiële dienstensector op Curaçao verder te stimuleren, wat op de lange termijn voordelen kan opleveren voor zowel ondernemers als belastingplichtigen op Curaçao.