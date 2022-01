Curaçao krijgt weer veel cruiseschepen binnen

WILLEMSTAD – De afgelopen drie dagen liep Curaçao vol met cruiseschepen. De afgelopen drie dagen zelfs drie schepen elke dag.

Gisteren lagen de Carnival Liberty, de Carinival Sunshine en Nieuw Amsterdam in de haven. Vandaag worden de Grandeur of the Seas, de Norwegian Epic en de Nieuw Statendam verwacht. Die brengen bij volledige bezetting 10.000 toeristen en 3.500 bemanningsleden naar Curaçao. De hele maand januari doen 51 cruiseschepen Curaçao aan, dat is net zoveel als voor de coronacrisis.

