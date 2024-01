Curaçao Medical Center pioniert met herniaoperatie in de Cariben

WILLEMSTAD – Het Curaçao Medical Center (CMC) heeft een belangrijke stap gezet in de gezondheidszorg van de Caribische regio door als eerste een geavanceerde herniaoperatie uit te voeren, bekend als een sleutelgat-operatie. Deze operatie, die een minimale snede vereist, betekent een grote vooruitgang in de behandeling van hernia’s aan de wervelkolom.

De succesvolle ingreep werd uitgevoerd op 16 januari 2024 door Dr. Dos Santos Rubio, in samenwerking met Dr. Harhangi en teams van het ‘Park Medisch Centrum’ in Rotterdam en het CMC. Dr. Harhangi is in Nederland bekend om zijn expertise in herniaoperaties, en speelde een belangrijke rol bij het overbrengen van deze techniek naar Curaçao.

Deze nieuwe methode, genaamd Percutane Transforaminale Endoscopische Discectomie (PTED), is een vorm van chirurgie die minder ingrijpend is dan traditionele operaties. Hierbij wordt een kleine snee gemaakt en een endoscoop – een dunne buis met een camera – ingebracht. Hierdoor kan de chirurg de hernia (een uitstulping van een tussenwervelschijf die op zenuwen kan drukken, wat pijn veroorzaakt) en het omliggende gebied bekijken op een monitor. Vervolgens worden gespecialiseerde instrumenten gebruikt om de hernia te verwijderen. Deze operatie duurt doorgaans slechts ongeveer 30 minuten.

De voordelen van deze sleutelgat-operatie, zoals aangetoond door Dr. Harhangi en zijn onderzoeksteam, zijn aanzienlijk. Het verkleint de incisie, minimaliseert littekenvorming en maakt een sneller herstel mogelijk, waardoor patiënten vaak dezelfde dag nog naar huis kunnen. Bovendien resulteert de methode in minder pijn na de operatie en een betere algemene ervaring voor de patiënt. Deze bevindingen zijn gepubliceerd in het British Medical Journal.

Deze prestatie van het CMC is bijzonder indrukwekkend omdat in Nederland, waar de techniek vandaan komt, momenteel slechts vijf medische centra deze kijkoperatie aanbieden. De introductie van deze techniek in het Caribisch gebied door CMC is een grote sprong voorwaarts voor de medische zorg in de regio en verandert de manier waarop ruggenmerghernia’s worden behandeld.