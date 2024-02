Curaçao verliest van Dominicaanse Republiek

MIAMI – Na een nederlaag tegen de Dominicaanse Republiek strijden de Curaçao Suns vandaag voor hun laatste kans om de halve finale van de Serie del Caribe 2024 te bereiken. Ondanks een wisselvallige prestatie dit toernooi van de Tigres de Licey, toonden ze hun kracht door Curaçao met 2-0 te verslaan.

Codey Mincey, de startende werper van Curaçao en minor leaguer van de Miami Marlins, was goed op dreef. Hij wist de sterke slagploeg van Tigres de Licey grotendeels in bedwang te houden, buiten een moment in de vierde inning waar drie opeenvolgende hits leidden tot het eerste punt voor de Dominicaanse ploeg. Na 6 1/3 inning werd Mincey vervangen door Kevin Kelly, die moeite had in de wedstrijd te komen, resulterend in nog een punt voor Tigres de Licey in de achtste inning.

De slagploeg van Curaçao kon daarentegen niet imponeren, met slechts drie honkslagen in de hele wedstrijd, twee door Roger Bernadina en één door Jonathan Schoop. Hun prestaties bleven ver achter bij de verwachtingen, wat de kansen op een overwinning verkleinde.

Voor de Curaçao Suns staat er vanavond veel op het spel in de confrontatie met Puerto Rico. Met Mexico en Nicaragua reeds uitgeschakeld en Panama en Venezuela zeker van kwalificatie, wordt de strijd om de overgebleven halve finaleplekken vanavond beslist.

Bij een overwinning op Puerto Rico, en gezien de huidige stand waarbij zowel de Suns als de Puerto Ricaanse kampioen op drie overwinningen en drie nederlagen zouden komen, zou Curaçao zich op basis van het onderlinge resultaat kwalificeren voor de halve finale. Ook Tigres de Licey heeft nog kans op de halve finale, afhankelijk van de uitslag van hun wedstrijd tegen Panama.

De allesbepalende wedstrijd voor Curaçao Suns begint vanavond om 23.30 uur, Curaçaose tijd, waarbij het team hoopt op een positief resultaat om door te gaan naar de halve finales van dit prestigieuze toernooi.