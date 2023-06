Curaçaose Horeca wil compensatie voor black-out

WILLEMSTAD – De president van de organisatie voor restaurants, Koninklijke Horeca Nederland heeft een brief gestuurd naar de regering in verband met de black-out die plaatsvond op 8 en 15 juni. De organisatie is van mening dat restaurants compensatie moeten ontvangen omdat ze twee avonden hun deuren moesten sluiten.

Zoals bekend bleef Curaçao op 8 en 15 juni voor vele uren zonder stroom, als gevolg van een black-out bij het nutsbedrijf Aqualectra. Volgens de branchevereniging hebben veel leden gemeld dat ze hun deuren moesten sluiten.

Als horeca-organisatie wil Koninklijke Horeca Nederland van de Curaçaose regering weten of zij de kosten voor personeel en ook het weggegooide voedsel zullen compenseren.

Noodzakelijk

“Veel bedrijven in de horeca zijn nog steeds aan het herstellen van de Covid-19 pandemie. Verliezen zoals ze hebben geleden door de black-out zijn zeer schadelijk voor hen. Compensatie voor deze verliezen is noodzakelijk!”

Als bestuur van de Curaçaose tak van Koninklijke Horeca Nederland willen zij rond de tafel zitten met het management van Aqualectra Utility. Daarnaast willen ze alle leden waarschuwen voor een mogelijke nieuwe black-out op Curaçao.

“Het is belangrijk dat horecaleden een systeem hebben om hun verliezen te meten. Op basis hiervan kunnen we korting of compensatie op hun elektriciteitsrekening vragen, in het geval dat we opnieuw geconfronteerd worden met een black-out.”