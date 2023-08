Curaçaose kustwacht cutter voor onderhoud in Suriname

PARAMARIBO – Zaterdag 5 augustus arriveerde de cutter PANTER van de Kustwacht Caribisch gebied bij de Surinaamse Droogdok en Scheepbouw Maatschappij (SDSM) voor een onderhoudsperiode van een maand. In de aanloop op de Surinamerivier werd zij verwelkomd door een eenheid van de Surinaamse Kustwacht.

Met enige regelmaat komen de kustwachtcutters van de Kustwacht Caribisch gebied naar de SDSM voor langdurig onderhoud. Reden is dat de SDSM goede kwaliteit levert in product en prijsstelling. De PANTER is een kustwachtcutter gebouwd door de Nederlandse scheepsbouwer Damen. Zij hebben al jarenlang een goede relatie met de SDSM.

Tijdens het onderhoud lopen twee Surinaamse marine-militairen een stage om kennis op te doen over projectmatig onderhoud en om technische ‘sleutel’ ervaring op te doen. Daarnaast zal een Surinaamse marineofficier meevaren om ervaring op te doen is de PANTER begin september weer naar Curaçao vertrekt. Naast deze ervaring staat dan nog een stage gepland op Curaçao bij de organisatie van Materiële Instandhouding.

Via deze praktische kennisoverdracht streven Suriname en Nederland naar versterking van de capaciteit van de Surinaamse marine op het gebied van onderhoud en projectmatig materiële instandhouding.