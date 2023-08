Curaçaose Meteo waarschuwt voor extreme hitte 

WILLEMSTAD – De weerdienst van Curaçao heeft een waarschuwing uitgegeven voor extreme hitte. Volgens de meteorologische dienst bevindt het eiland zich in de tijd van het jaar waarin het warmer wordt dan normaal, namelijk in de maanden augustus, september en oktober.

Een combinatie van hoge temperaturen en hoge vochtigheidspercentages, af en toe zwakkere wind dan normaal, kan leiden tot ongemak. De maximale temperaturen in de komende maanden kunnen variëren van 34°C tot 36°C. Vochtigheidspercentages van 85 tot 90% of meer dragen bij aan een gevoelstemperatuur van ongeveer 43°C tot 46°C elke dag.

De hitte en hoge luchtvochtigheid dalen ’s nachts niet veel, met temperaturen die slechts dalen tot een minimum van 28°C tot 29°C. Dit verhoogt het risico voor mensen die geen geschikte plaats kunnen vinden om af te koelen.

Extreme hitte is volgens de meteorologische dienst de nummer 1 killer van het weer. Mensen moeten voorbereid zijn op de gevaren die extreme hitte veroorzaakt. Kleine kinderen, ouderen en mensen met hartziekten zijn het meest kwetsbaar. Beperk activiteiten buitenshuis tot de vroege ochtenduren of wanneer de zon ondergaat. Als je een airco hebt, gebruik deze dan, of open tenminste de ramen om de lucht te laten circuleren.

Een waarschuwing voor extreme hitte betekent dat er een periode van hoge temperaturen wordt verwacht. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zal een situatie creëren waarin ziektes veroorzaakt door langdurige blootstelling aan hoge temperaturen kunnen optreden. Drink veel vloeistoffen, blijf in een kamer met airconditioning. Blijf uit de zon en draag bij voorkeur lichtgekleurde kleding, bij voorkeur wit.