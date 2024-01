Curaçaose militairen ondersteunen Korps Politie Curaçao

WILLEMSTAD – Curaçaose militairen hebben een maand lang het Korps Politie Curaçao ondersteund tijdens de door defensie genoemde operatie “Ta basta awor”. De militaire bijstand richtte zich op het verminderen van vuurwapen gerelateerde criminaliteit en het verhogen van de veiligheid op het eiland.

In een gezamenlijke inzet met het KPC hebben de Curaçaose militairen patrouilles uitgevoerd, mobiele checkpoints opgezet en ‘blue light prevention’ toegepast om zo de zichtbaarheid op straat te verhogen onder het gezag van het Openbaar Ministerie.

Tijdens vehicle checkpoints werden verschillende voertuigen gecontroleerd, wat resulteerde in onderscheppingen van wapens en drugs. Daarnaast werden boetes uitgedeeld en voertuigen in beslag genomen door het KPC.

“Ta basta awor” is in deze drukke periode op het eiland ingezet, aangezien deze periode vaak gepaard gaat met een stijging in criminaliteit vanwege verhoogde activiteiten. Gedurende 27 avonden en nachten zijn per avond twaalf Curaçaose militairen ingezet, altijd in samenwerking met het KPC. De Curaçaose militairen hebben zelf geen opsporingsbevoegdheden.

De geleverde bijstand valt onder de derde hoofdtaak van Defensie in het Caribisch gebied: het ondersteunen van civiele autoriteiten. Hiermee draagt Defensie in het Caribisch gebied bij aan de veiligheid op Curaçao.