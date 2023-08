Curaçaose pers geweigerd bij overheidssymposium goksector

WILLEMSTAD – De pers is gisterochtend bij aanvang van een speciale infosessie over online gaming, in het Renaissance hotel de toegang geweigerd. Na druk van de media op de organisator, het ministerie van Financiën, werd de media toegestaan om alleen bij de introductiespeech van de minister aanwezig te zijn.

Maar ook dat viel in het water. De minister kwam niet opdagen, hoewel zijn bodyguard er al wel was. Kennelijk veranderde de minister vlak voor het begin zijn plannen.

Uiteindelijk gingen de deuren een kwartier voor het einde wel open voor de pers, maar toen bleek er niet meer inhoudelijk over de nieuwe aanstaande gokwet gesproken. De pers mocht opschrijven dat de World Pokertour naar Curaçao komt op 25 september.

Speech

De speech die de minister na afloop wel naar de pers stuurde bevatte geen nieuws, anders dan dat de aanstaande wetgeving, de LOK, op dit moment wordt beoordeeld door de Raad van Advies, de laatste fase voordat deze aan de Staten wordt aangeboden.

Voorafgaand aan de inwerkingtreding, die dus nog niet bekend is, opent de Gaming Control Board vanaf 1 september al het toepassingsportaal voor de uitgifte van nieuwe licenties onder de nieuwe wet.

Silvania benadrukt dat de ontwikkelingen op 1 september geen wijziging van de bestaande wetgeving of toestemmingen voor bestaande vergunninghouders met zich meebrengen.

Maar het ministerie van Financiën en de Gaming Control Board verbieden lopende activiteiten van de huidige vijf mastervergunninghouders niet. Exploitanten van goksites krijgen de mogelijkheid om nu al rechtstreeks van de autoriteit een vergunning te krijgen.