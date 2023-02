Linkels & Partners gaat binnenkort weer van start met een nieuwe cursus Middle Management in het Papiaments.

In 24 sessies leren deelnemers de belangrijkste concepten op het gebied van Communicatie, Organisatie, Personeelsmanagement en Financieel Management. Via een Praktijkopdracht laten deelnemers ook zien de kennis in de praktijk toe te kunnen passen. Deze opdracht vormt gelijk de eindtoets van de cursus.

De cursus is heel geschikt voor de meer ervaren leidinggevende, die toe is aan een volgende stap in zijn/haar carrière. De cursus geeft deelnemers ook de juiste tools en kennis om een functie als Middle Manager, Afdelingshoofd, Branchemanager naar tevredenheid te kunnen vervullen.

Er is 1 lesavond per week, tussen 6 en 8.30.

Meer weten?

Neem dan contact op met Jeannete Rudolf of Carine Hazel:

Tel. 736 0340 of 788 0340

Mailen kan natuurlijk ook naar [email protected]. Inschrijven kan online via www.linkels.com