Daily Meal Program initiatiefnemer ‘Refresh’ programma

Door Caribisch Netwerk | Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – Heb je shampoo over tijdens je vakantie op Curaçao, gooi het dan niet weg. Want er zijn veel mensen op het eiland die het nog goed kunnen gebruiken.

Armoede is namelijk een groot probleem op Curaçao. Anneke van der Gulik -voorzitter van de stichting Daily Meal Program (DMP) die gratis maaltijden verstrekt- weet dat als geen ander. Daarom komt ze met het initiatief om schoonmaakmiddelen en hygiëne-producten die toeristen achterlaten, in te zamelen en deze te doneren aan mensen met weinig geld.

Anneke van der Gulik, voorzitter van Daily Meal Program Curaçao

“Ik kom in aanraking met heel veel mensen op Curaçao die niks te eten hebben en ook niet echt voor zichzelf kunnen zorgen. Wanneer je geen eten kan kopen, dan zul je wel meer problemen hebben. Dan heb je ook geen geld om schoonmaakmiddelen of hygiëne-producten te kopen.”

Het viel Van der Gulik bijvoorbeeld op hoe de keukenmedewerkers die bij de stichting DMP werken, het afwasmiddel altijd verdunnen. “Dat is hoe zij afwasmiddel gebruiken. Want ze hebben het thuis vaak niet. Dus deze mensen zijn heel erg blij als ze deze middelen krijgen.”

Ze legt uit dat ze met haar initiatief ‘Refresh’ allerlei schoonmaak-en wasmiddelen, cosmetica en hygiëne-artikelen een nieuwe bestemming wil geven. De spullen zijn van toeristen die deze op het eiland kopen, maar de producten gaan zelden helemaal op.

“Dus er is een klein beetje shampoo gebruikt, de wattenstaafjes zijn nog over, de toiletrollen zijn nog niet op, en de wasmiddelen maar één keer gebruikt. Deze spullen kunnen prima hergebruikt worden. Ik noem het dan ook: van de toerist naar de persoon waarvan je het nooit wist.”

Van der Gulik benadrukt dat ze geen ‘concurrent’ wil worden van schoonmakers die de vakantiehuizen en appartementen schoonmaken. “Want zij nemen vaak ook spullen mee. Dus we laten het aan de toerist over waar die voor kiest.”

Toeristen kunnen kiezen om de producten in hun vakantiehuis achter te laten of bijvoorbeeld in de lobby van hun hotel. “Of je kan een tas achterlaten. Daar hebben we dan straks aparte tassen voor die willen we laten maken en daar kunnen ze alle producten inzetten die bedoeld zijn voor de refresh-groep van Curaçao.”

Ook in de hotels wil Van der Gulik graag speciale bakken zetten waar toeristen de restant-producten kunnen doneren.

“Eén keer per week worden de spullen dan opgehaald. Dat gaat dan mee met al bestaande ophaalschema’s van bijvoorbeeld gerecycled plastic en wordt bij ons bij buurtcentrum Wishi Marchena gebracht waar wij met de DMP zitten. Vanuit daar verspreiden we ze naar de mensen die deze producten het hardst nodig hebben.”

Van der Gulik zegt tot slot dat ze zeker nog hulp kan gebruikten om het project verder op te zetten.