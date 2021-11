Dertien nieuwe corona-patiënten op Curaçao

11 Gedeeld

WILLEMSTAD – Gisteren kwamen er dertien nieuwe corona-patiënten bij op Curaçao, van wie zes via Hato. Tien mensen mochten hun isolatie beëindigen. Daardoor steeg het totaal aantal patiënten met covid naar 124.

In het CMC ligt één patiënt minder, die mocht naar huis. Het totaal aantal staat nu op vijf, waarvan drie op de intensive care. Een van die drie komt uit Sint-Maarten. Op Bonaire zitten 210 mensen in isolatie omdat ze positief getest zijn op Covid. In ziekenhuis Mariadal liggen twee patiënten met het virus.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures