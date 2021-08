Deze week regenachtig weer op de ABC-eilanden

197 Gedeeld

WILLEMSTAD – We hebben in het weekend al een toename van de instabiliteit opgemerkt, maar vooral vandaag over delen van de eilanden valt er regen.

De komende dagen wordt een verdere toename van de instabiliteit verwacht met vooral dinsdag kans op lokale buien en onweer. Temperaturen overdag zijn rond de 32 graden en in de nacht 26 graden.

