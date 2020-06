Dieven breken in verlaten Campo Alegre 

Willemstad – Campo Alegre ligt er verlaten bij en dieven hebben daarvan gebruik gemaakt door dinsdag in te breken. Lang konden de dieven niet genieten van hun buit, want de politie zag ze rijden in Seru Foruna.

Bij de achtervolging werd een vuurwapen uit de auto gegooid en botste de auto tegen een muur. De dieven gingen er te voet vandoor, maar moesten de Campo buit achterlaten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

