Docente ernstig gewond na val in de klas

WILLEMSTAD – Een docent van Nilda Pinto op Suffisant is gisteren ernstig gewond geraakt in de klas. Daar zou zij zijn gevallen en haar hoofd ernstig hebben verwond.

Personeel van het Rode Kruis verleende eerste hulp. Een ambulance bracht haar uiteindelijk met spoed naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd en hoe de docent is gevallen is onduidelijk.

