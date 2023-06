DOCOMOMO uit bezorgdheid over kleurkeuze NAAM-gebouw

WILLEMSTAD – Er is bezorgdheid ontstaan over de recente zalmroze schilderbeurt van het historische NAAM-gebouw in de wijk Pietermaai. Stichting DOCOMOMO Curaçao, die zich inzet voor het behoud van modernistische gebouwen, noemt de kleurkeuze een aanzienlijke architectonische misstap.

Het NAAM-gebouw, dat vroeger als bibliotheek diende, staat op de lijst van top 25 belangrijkste modernistische gebouwen van Curaçao. De kleurverandering, zowel binnen als buiten, is doorgevoerd door eigenaar Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC), en lijkt te passen bij de plannen van een ondernemer om het gebouw te transformeren tot een Art Deco horecagelegenheid. De kleurkeuzes lijken daaraan gerelateerd. Echter het NAAM-gebouw is geen Art Deco-architectuur. “Een gebrek aan kennis en deskundigheid tijdens de voorbereiding op het vlak van de architectuurgeschiedenis” aldus DOCOMOMO.

Ronny Lobo, voorzitter van DOCOMOMO, vreest dat dit voorbeeld gevolgd kan worden door andere historische gebouwen en benadrukt het belang van kleur in de architectuur en het collectief geheugen. Hij roept op tot meer aandacht voor de historische en architectonische context bij renovatieprojecten en betreurt het ontbreken van officiële restauratierichtlijnen voor monumenten op het eiland. Het gebouw in 1944