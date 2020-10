Dode door noodweer gisteravond

88 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – Het zware noodweer van gisteravond heeft aan een 48-jarige visser het leven gekost. Het incident gebeurde op Playa Piskadó op Westpunt.

De vissersboot van de man kwam in moeilijkheden door het noodweer. De visser, die later werd geïdentificeerd als Edson Bregita, sprong daarop in het water om naar een andere boot te komen, maar wist niet meer uit het water aan boord te komen.

Niet alleen vissers hadden problemen met het weer, ook de KLM kwam in moeilijkheden tijdens de landing. Het lukte de piloot niet om de kist aan de grond te zetten, waarna het toestel uitweek naar Bonaire. Een uur later lukte het wel en kwam het vliegtuig veilig aan op Hato.



