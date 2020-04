Dodental Sint Maarten op acht

Philipsburg – Op Sint Maarten zijn opnieuw twee patiënten bezweken aan corona. Het dodental aan de Nederlandse kant staat nu op acht. 40 mensen zijn positief getest op het covid-19 virus.



Twee patiënten liggen in kritiek toestand in het ziekenhuis. Van tien geteste patiënten is nog niet duidelijk of ze besmet zijn of niet. 317 mensen zitten in quarantaine.