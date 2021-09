Drie moordverdachten aangehouden

3 Gedeeld

WILLEMSTAD – De politie heeft zondag drie mannen opgepakt op verdenking van moord. De mannen uit Haïti van 51,55 en 60 jaar, worden in verband gebracht met de man die op 14 september dood in een put is aangetroffen.

De politie verdenkt hen ervan de man om het leven te hebben gebracht, schrijft het Antilliaans Dagblad. Ook heeft de politie drie mobiele telefoons in beslag genomen. De verdachten zijn voorgeleid aan de hulpofficier van justitie en zitten in voorlopige hechtenis. Het onderzoek naar de moord is nog in volle gang.

