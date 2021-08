Dringende oproep CMC om je te houden aan testprocedures

39 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het CMC doet een dringende oproep aan om je te houden aan de officieel geldende testprocedure voor Covid-19. Bij symptomen moet je naar de huisarts om daar te melden dat je symptomen hebt.

Het CMC is door het hoge aantal opnamen in verband met corona momenteel niet bereikbaar voor coronatesten als er verder geen aanleiding is voor een bezoek aan het ziekenhuis. De spoedeisende hulp is momenteel uitsluitend bereikbaar voor patiënten die de hulp echt nodig hebben. De hospitent is buiten gebruik, laat het ziekenhuis weten.